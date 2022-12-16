Edirne'de yoğun sis etkili oluyor

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EDİRNE (AA) - Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

Sabah etkili olmaya başlayan sis yaşamı olumsuz etkiledi. Sürücüler trafikte seyretmekte zorlanırken polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi sis bulutu altında gözden kayboldu.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğini bildirdi.

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