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KEFEK Başkanı Aksal, yaşlılara "yatılı yaşlı bakım hizmetleri" ile destek olduklarını belirtti

AA

KEFEK Başkanı Aksal, yaşlılara "yatılı yaşlı bakım hizmetleri" ile destek olduklarını belirtti

EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Uzunköprü'deki Çağla Nur Uçar Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin hasta kabulüne başladığını bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katılımıyla açılan, Çağla Nur Uçar'ın adının yaşatılacağı merkezin hizmete girerek hasta kabulüne başladığını belirtti.

Sosyal sorumluluk bilinci ile desteklerini esirgemeyen Uçar ailesi başta olmak üzere tüm hayırseverlere teşekkür eden Aksal, şunları kaydetti:

"Büyüklerimiz geleneğimizde ve toplumumuzda bizler için çok kıymetli ve değerli bir yere sahiptir. Tecrübeleri ile toplumumuza ışık tutan yaşlılarımız, bizlere duaları ile en büyük desteği veriyorlar. Öncelikli hedefimiz tüm yaşlılarımızın ailelerinin yanında onlarla birlikte vakit geçirmeleri. Bu kapsamda 2016 yılında uygulamaya başladığımız ve halen devam eden Yaşlı Destek Programımız (YADES) ile hizmete ihtiyaç duyan yaşlılarımıza yaşadıkları mekanlarda ihtiyaç duydukları konularda destek veriyoruz. YADES Projesi için 36 milyon liranın üzerinde finansman sağladık, 31 ilimizde 55 farklı proje ile 53 bin hanede toplamda 104 bin yaşlımıza ulaştık."

Birçok nedenle ailelerinin yanında kalmaları mümkün olmayan yaşlılara, kurumsal yatılı yaşlı bakım hizmetleri ile destek olduklarını aktaran Aksal, "2002 yılında Bakanlığa bağlı huzurevi sayısı 63 iken 2022'de bu sayıyı 166'ya yükselttik. 2002 yılında Bakanlığa bağlı huzurevlerinin kapasitesi 6 bin 477 iken, 2022'de 17 bin 349'a çıkardık. Kamu ve özel olmak üzere toplamda 27 bin 174 yaşlımıza bakım hizmeti sunuyoruz. 'Sosyal devlet, güçlü millet' anlayışımız ile kadın, çocuk, genç, yaşlı, engelli, ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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