Edirne'de "Kuzey Makedonya Türkçe Eğitim Bayramı" kutlandı

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EDİRNE (AA) - "Kuzey Makedonya Türkçe Eğitim Bayramı" Trakya Üniversitesinde (TÜ) düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Kutlama etkinliği Türkiye'de Okuyan Makedonyalı Öğrenciler Birliğince, Edirne Valiliği ve TÜ himayelerinde Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlik saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuzey Makedonya milli marşının okunmasıyla başladı.

Kuzey Makedonya İstanbul Başkonsolosu Aktan Ago, yaptığı konuşmada, Makedonya Türklerinin 21 Aralık 1944 tarihinde Türkçe eğitim hakkı kazandığını söyledi.

2007'den bu yana 21 Aralık tarihinin Kuzey Makedonya'da yaşayan Türklerin milli bayramı olarak kutlandığını ifade eden Ago, "Bu bayram 15 Şubat 2007 tarihli Resmi Gazete'de çıkan kararla birlikte Türk Demokratik Partisi'nin sayesinde kutlanmaya başlanmıştır. O tarihten bu yana Makedonya Türkleri 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı'nı ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlamaktadırlar." dedi.

TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer de Trakya Üniversitesinin 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı'nı Türkiye'de ilk kutlayan kurumlardan olduğunu ifade etti.

Balkanlardan gelen çok sayıda öğrencinin Trakya Üniversitesinde eğitim gördüğünü anlatan Zafer, "Balkanları gezdiğimizde mezunlarımızla karşılaşmak bizlere gurur ve heyecan veriyor. Bu coğrafyada dokunmadık yer bırakmayan üniversitemiz her geçen gün bu konuda mesafe almaktadır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kuzey Makedonyalı Öğrenciler Birliği Başkanı Hişam Emin ve öğrenciler, etkinliğe katkı sağlayan kurumların temsilcilerine plaket verdi.

Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Kamuran Atakan ve yardımcısı Şani Serbest de Balkanlardan göçün anlatıldığı, Kapıkule Sınır Kapısı'nda çekilmiş fotoğrafın yer aldığı tabloyu Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk'e takdim etti.

Program, Rumeli Ekrem'in seslendirdiği konserle sona erdi.

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