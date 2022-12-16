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Edirne'den kısa kısa

AA

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Topluluğu üyesi öğrenciler huzurevini ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler ve akademik danışmanları ziyarette, ağız ve diş sağlığı ile protez bakımı konusunda uygulamalı eğitim verdi.

Ağız taraması yapılan huzurevi sakinlerine diş macunu ve fırça hediye edildi.

Etkinliğe, Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Altuğ Çilingir, Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Aylin Çilingir ve öğrenciler katıldı.

- "Yaylı Çalgılar Buluşması" İspanya'da düzenlendi

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Musa Eren İşkodralı, İspanya'da düzenlenen "Yaylı Çalgılar Buluşması"na katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Castellón de la Plana şehrindeki etkinlikte, viyolonsel sanatçısı ve akademisyen Prof. José Enrique Bouché Babiloni, piyanist Prof. Carlos Cornelles ve keman virtüözü Prof. Shlomo Mintz oda müziği konseri verdi.

Keman, viyola, viyolonsel ve kontrbas çalgıları üzerinde çeşitli ülkelerden davet edilen alanında uzman öğretim üyeleri, etkinlik boyunca farklı şehir ve ülkelerden katılım sağlayan öğrenciler ile çalışmalar düzenlendi.

İşkodralı'nın da yer aldığı çalışmalarda Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı viyolonsel öğrencilerinden Ece Dikbıyık da yer aldı.

- TÜ'de insan hakları paneli

Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) "İnsan Haklarının Dünü, Bugünü ve Yarını" konulu panel gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selda Çağlar, Prof. Dr. Fehmi Yıldız Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde, insan haklarının uluslararası alanda tanınması ve korunması hakkında bilgi verdi.

Bazı ülkelerde insan hakları konusunda ihlaller yaşanabildiğini belirten Çağlar, şunları kaydetti:

"Zenginlik, yoksulluk, ırk, ulus, etnik köken, din, dil, cinsiyet açıdan insanoğlunun değerini ayırt edemeyiz. O nedenle insan haklarına yönelik yaşanan ihlallerden yola çıkarak bu ihlalleri gidermek ve önlemek adına birtakım uluslararası sözleşmeler yapılıyor veya devletlerin iç hukuklarında anayasalar ve ilgili yasalar çerçevesinde insan haklarının korunmasına yönelik kurallar belirleniyor. Öncelikli koruma, her devletin kendi bireyini vatandaşını koruması şeklinde ulusal korumadır. Bir devletin, kendi ülkesinde yaşayan insanların haklarını nasıl koruyacağı konusundaki karar yetkisi ilk olarak ilgili devlete aittir.

Demokrasi ve hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu ülkelerde insan hakları anayasa ve yasalarla korunmakta ve denetimi de bağımsız mahkemeler tarafından yapılmaktadır. Hakkının ihlal edildiğini düşünen bir bireyin öncelikle hukuk yollarına başvurarak hakkını araması gerekmektedir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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