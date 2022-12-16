Edirne'de 4 terör örgütü mensubu Yunanistan'a kaçarken yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütleri FETÖ ve PKK mensubu 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan sınırında birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.

Kontrollerde, yasal olmayan yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

Bu kişilerin, terör örgütleri FETÖ ve PKK üyesi oldukları için arandığı belirlendi.



Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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