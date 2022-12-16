Edirne'de esrar ele geçirilen evdeki 2 zanlı gözaltına alındı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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EDİRNE (AA) - Edirne'de evde 1,5 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yeniimaret Mahallesi'ndeki bir evde arama yapıldı.

Aramada, 1 kilo 500 gram esrar, 2 tabanca ve bunlara ait 25 fişek ele geçirildi.

Evde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. ​​​​​​​

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