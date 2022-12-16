Edirne'deki tarihi köprüler "trafiğe kapatılsın" önerisi

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, Edirne'deki tarihi köprülerin araç trafiği nedeniyle zarar gördüğünü savunarak, trafiğe kapatılmaları önerisinde bulundu.

Prof. Dr. Beksaç, AA muhabirine asırlık tarihi köprülerin Osmanlı kültürel mirasının en nadide örneklerinden olduğunu söyledi.

Edirne'nin köprüleriyle ünlü bir kent olduğunun altını çizen Beksaç, "2. Murat devrinden başlayarak daha sonraki süreçlerde Edirne'de birçok köprü yapıldı. Bu köprüler geçmişten günümüze kalan önemli birer tarihi ve kültürel miras niteliğinde." dedi.

Beksaç, araç trafiği nedeniyle tarihi köprülerin bazılarında taşlarda kopma ve bozulmalar yaşandığını ifade etti.

Kültürel mirasın korunması için tarihi köprülerin araç trafiğine kapatılması gerektiği ifade eden Beksaç, şunları kaydetti:

"Yıllar önce bu köprüler bir süre boyunca trafiğe kapatılmıştı, yine kapatılması gerekli. Gördüğümüz gibi köprülerin üzerinden geçen araçlar hem tonaj bakımından hem diğer özellikleri itibarıyla köprüye zarar vermekte. Yapmış olduğu titreşim zaman içinde eskiyen ve yerinden oynayan taşlar üzerinde etkiler yaratıyor. Ağır tonajlı araçlar basınç yapıyor. Köprü üzerinden geçen hafif araçların dahi köprüye zarar verdiği bir gerçek. Köprülerin üzerine baktığımızda taşlarda çatlama, açılma, kırılma ve kopmalar gözlüyoruz, bunlar Edirne gibi iklimi sert bir coğrafya için köprüleri tehlikeye düşürecek durumdadır. Ben bütün Osmanlı köprülerinin trafiğe kapatılmasından yanayım. Şu anda dayanıklı gibi görülen köprüler kısa zaman içerisinde yok olup gidebilir."

Beksaç, kent trafiğinde yapılacak düzenlemelerle köprülerin kolaylıkla kapatılabileceğini de sözlerine ekledi.

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