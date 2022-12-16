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EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Uzunköprü ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İba, "Gönül Gönüle Edirne" ziyaretleri çerçevesinde Uzunköprü İlçesi ve Kırcasalih beldesi sakinleri ile bir araya geldi.

Uzunköprü İlçe Başkanı Önder Kuruşar ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte değerlendirme toplantısı yapan İba, daha sonra Halise Hatun Mahallesi'nde Nursel Başoğlu ve kızı Selda Başoğlu'nu evlerinde ziyaret etti.

Ardından, hasta kabulüne başlayan Çağla Nur Uçar Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne geçen İba, burada kalan misafirlerle sohbet etti.

Uzunköprü'nün ardından Kırcasalih beldesini ziyaret eden İba, belde teşkilat başkanı Abdullah Alko'dan yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Esnafı ve kıraathaneleri ziyaret eden İba, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, AK Parti olarak Edirne'de çok büyük ve güçlü bir aile olduklarını belirterek, "Her mahallemizde böyle güzel dava arkadaşlarımız, büyüklerimiz, kardeşlerimizle buluşmak bizim için çok değerli ve paha biçilemezdir. Onlarla bir arada olup sohbet etmek ve evlerine misafir olmak bizim için çok keyifli. Misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir vizyon olarak işaret ettiği 'Türkiye Yüzyılı' çizgisini Edirne'de hayata geçirmek ve bu çizgide programlar gerçekleştirmek için çıktığımız yolda çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

İba'ya ziyaretlerinde il yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

-Esnafa Türkçe-Bulgarca alışveriş sözlüğü dağıtıldı

Edirne'de market çalışanları ve Edirne Belediyesinin işletmelerinde çalışan personele, Türkçe-Bulgarca alışveriş sözlüğü dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı'nda market çalışanları ve Edirne Belediyesine ait işletmelerde çalışan personele, Bulgar turistlerle iletişim konusunda eğitim verildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu ile kitapçığın hazırlanmasında katkıda bulunan Edirne Belediyesi personeli Bulgarca yeminli tercümanı Aybatur Yurk katılımcılara bilgiler aktardı.

Tanrıkulu, yaptığı konuşmada, Bulgar turistlerin Edirne'ye olan ilgisinin arttığını belirtti.

Edirne'nin bölgenin ticaret merkezi haline geldiğini anlatan Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Kentimizde bu kadar çok Bulgar turisti ağırlamak, zaman zaman iletişim sorunlarını da meydana getiriyor. Bu konuda arkadaşlarımız güzel bir çalışma gerçekleştirdi. Diğer Bulgarca konuşma kılavuzlarından farklı olarak toplumda bulunan her kesimin daha kolay anlaşabilmesini sağlamak amacıyla Türkçe-Bulgarca kelimelerin okunuşlarının yazıldığı bu sözlük ile Bulgarca konuşan kişilerle iletişim kurmayı kolaylaştırmayı amaçladık.

Sözlükte günlük olarak en çok kullanılan 300 kelime var. Bu kelimelerin okunuşları da sözlükte yer alıyor. İlerleyen günlerde bu çalışmamızın kapsamı daha da genişleyecek."

Eğitimin ardından katılımcılara Türkçe-Bulgarca alışveriş sözlüğü dağıtıldı.

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