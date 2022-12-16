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EDİRNE (AA) - Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

A.Y. idaresindeki 22 DT 927 plakalı otomobil ile Ç.A. yönetimindeki 22 LY 774 plakalı otomobil Bahriye Üçok Caddesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler A.Y. ve Ç.A. ile otomobilde bulunan E.K. yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.





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