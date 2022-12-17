Edirne'de asayiş

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde 48 şişe gümrük kaçağı içki ve 6 litre sahte içki ele geçirildi.
Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın engellenmesine yönelik yapılan çalışmada bir kişinin aracında ve evinde arama yaptı.
Aramalarda 48 şişe gümrük kaçağı içki ve 6 litre sahte içki ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
- Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı
Edirne'de 2 kişinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, şüphe üzerine 2 kişinin üzerini aradı.
Aramada 8 parça halinde 461,12 gram esrar, 8,81 gram metamfetamin, hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 950 lira ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.