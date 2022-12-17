Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde 48 şişe gümrük kaçağı içki ve 6 litre sahte içki ele geçirildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın engellenmesine yönelik yapılan çalışmada bir kişinin aracında ve evinde arama yaptı.

Aramalarda 48 şişe gümrük kaçağı içki ve 6 litre sahte içki ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

- Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı

Edirne'de 2 kişinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, şüphe üzerine 2 kişinin üzerini aradı.

Aramada 8 parça halinde 461,12 gram esrar, 8,81 gram metamfetamin, hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 950 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.





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