Trakya'da son yağışlarla ilk gelişimini tamamlayan buğday, kışa "dayanıklı" giriyor

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EDİRNE (AA) - Trakya'da ekim döneminde kuraklık riskiyle karşılaşan buğday, son yağışlarla birlikte ilk gelişimini tamamlayarak kış soğuklarına dayanıklı hale geldi.

Türkiye'nin önemli buğday üretim merkezlerinden Trakya'da, kurak geçen ekim döneminin ardından gelen yağışlar üreticiye rahat bir nefes aldırdı.

Çiftçilerin kurak toprağa ekmek zorunda kaldığı buğday tohumları, yağışların gelmesi ve mevsim koşullarının da etkisiyle filizlendi ve soğuk kış ayları öncesi ilk gelişimini tamamladı.

- "Yağışlar geldi, buğdaylar çimlendi, tarlalar yeşerdi"

Trakya Üniversitesi Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, AA muhabirine, ekim mesaisini kuraklık stresiyle geçiren üreticilerin yağışlarla yüzünün güldüğünü söyledi.

Küresel iklim değişikliğinin etkileriyle buğday ekim döneminin bir aylık gecikmeyle kasım ayına sarktığını anımsatan Prof. Dr. Kaya, "Kuraklığa rağmen üreticilere 15 Kasım'a kadar ekim yapmalarını söylemiştik. Zaten hemen ardından ay sonuna doğru yağışlar geldi ve buğdaylar çimlendi, tarlalar yeşerdi." dedi.

Kaya, son dönemde gelen yağışlarla buğdayların güzel bir gelişim sağladığına dikkati çekti.

Buğdayın stratejik bir ürün olduğunu ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Önemli olan buğdayın köklerinin oluşması ve kışa hazırlıklı hale gelmesi. Son yağışlarla kuraklık riski artık yok. Buğdaylar çimlendi ve tarlalar yeşerdi. Buğdayların çim kökleri aşağıya gitmesi önemli. Soğuk havalarda bitkinin kök tacının donmaması gerekiyor. Bizim beklentimiz bol bol kar yağması. Kar, bitkilerin üzerine yorgan gibi geliyor ve aşırı soğuklardan koruyor. Aynı zamanda suyunu yavaş yavaş aşağıya verdiği için bahar ve yaz dönemi için bir su deposu gibi oluyor. Önümüzdeki 10-15 günlük süre çok soğuk olmazsa bitkiler kışa tam olarak hazır girer."

- "Bol ve bereketli bir sezon geçirmeyi temenni ediyoruz"

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da son yağışların buğdaya çok iyi geldiğini belirtti.

Buğday ekim döneminde yağışın olmaması nedeniyle tohumların kuru toprağa ekildiğini, ancak son dönemde beklenen yağışın geldiğini anlatan Şaylan, şöyle konuştu:

"O dönemde 'stresli günler geçireceğiz' derken yağışlar düzenli şekilde düşmeye başladı. Bazı bölgelerde düzensiz yağışlar nedeniyle buğday çimlenme sürecini biraz sıkıntılı geçirse de gelişim döneminde tüm bölge çok iyi yağış aldı. İnşallah yağışlar güzel bir şekilde devam eder. Artık soğuk havaya ihtiyacımız var. Önümüzdeki günlerde kar etkili olursa buğdayın daha fazla gelişimine katkı sağlayacak. Bol ve bereketli bir sezon geçirmeyi temenni ediyoruz."

- "Buğdaylar kışa daha köklenmiş girecek"

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, ekim sırasında endişelenen çiftçinin yağmurlarla rahatladığını dile getirdi.

Yağmurların buğdaya "ilaç" gibi geldiğini ifade eden Öcal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Buğday ekimi sırasında hiç yağış yoktu. Çiftçiler endişeleniyordu. Son haftalarda, tam buğdayın toprak üstüne çıkmaya başladığı süreçte güzel yağışlar oldu. Yağışlarla birlikte buğday daha çabuk ve güçlü yeşermeye başladı. Buğdaylar kışa daha köklenmiş girecek. Köklenmeyle birlikte buğdaylar soğuğa karşı daha dayanıklı olacak. Bundan sonraki yağışlar ekilmiş ürünler için önemli. Bir olumsuzluk olmadığı sürece buğdayda çiftçinin yüzünü güldürecek verimler alınacaktır."

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