KEFEK Başkanı Aksal, Trakya'nın doğal gazda enerjide bir merkez olacağını belirtti

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EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Trakya'nın doğal gazda enerjide bir merkez olacağını bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Trakya'nın enerjide potansiyelini gerçekleştirerek küresel zirveye adım atacağını aktardı.

Coğrafi konumun enerji potansiyelinin gerçekleştirilmesinde çok önemli bir faktör olduğunu belirten Aksal, "Ülkemiz Ortadoğu ile Avrupa, Rusya ile Avrupa arasında bulunduğu konum itibarıyla birçok alanda merkez olma potansiyeline sahip. Bunların en önemlilerinden biri ise doğal gaz enerjisi." ifadelerini kullandı.

Trakya'nın doğal gaz konusunda küresel bir merkez olma potansiyelini gerçekleştirmek üzere çok önemli adımlar atıldığını belirten Aksal, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'nde bölgemiz ve ülkemizin doğal gaz enerjisi konusunda bir merkez olması yolundaki gelişmelerden bahsetti. Cumhurbaşkanımız 'Amacımız ülkemizi en kısa sürede doğal gaz referans fiyatının oluştuğu küresel merkez haline dönüştürmektir. Rusya ile gerçekleşen görüşmelerimiz neticesinde Trakya doğal gazda enerjide bir hub haline getireceğiz inşallah. Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken ülkemizi tüm alanlarda en ileri seviyeye taşımayı hedefliyoruz' ifadelerini kullandı."

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