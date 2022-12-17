Edirne'deki uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı, 26 kişiye adli işlem yapıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de jandarma ve polis ekiplerinin son bir haftada yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı, 26 kişiye adli işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında son bir haftada operasyonlar düzenledi.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda, 42 kilo 514 gram skunk,15,42 gram metamfetamin, 1 kilo 575,68 gram esrar, 4 kilo 500 gram kubar esrar, 1,91 gram eroin, 13 sentetik ecza maddesi, hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, 25 tabanca fişeği, kurusıkı tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1850 avro, 545 leva ve 1850 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda 26 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak", "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak" suçlarından aranan 5 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

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