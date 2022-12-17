Trakya Üniversitesinde "Dermokozmetik Zirvesi" düzenlendi

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde "Dermokozmetik Zirvesi" gerçekleştirildi.

TÜ Eczacılık Öğrencileri Birliğince "Edirne kırmızısı" temasıyla Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede, dermokozmetik alanındaki çalışmalar ele alındı.

TÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Şeren, açılış programında yaptığı konuşmada, kozmetik ürünlerin toplumun tüm kesimlerine hitap ettiğini söyledi.

Bu ürünlerin gün geçtikçe farklı kategorilerde yaygın kullanım alanı bulduğunu belirten Prof. Dr. Şeren, şunları kaydetti:

"Dermokozmetik ürünler cilt, saç ve vücut bakımı için kullanılan, ilaç üretim tekniğinin kullanılmasıyla geliştirilen ve üretilen ürünlerdir. Bu ürünler dermatolojik klinik testlerden geçmişlerdir. Ancak burada en önemli nokta teknolojinin artık büyük bir hızla ilerlediği günümüzde, kullanılan tekniklerin daha hassas ve kolay ulaşılabilir olduğu bir dönemde tüm kozmetik ürünlerin üretiminde standardizasyonun sağlanmasıdır."

TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer ise bilimsel ve inovatif yönü yüksek bir programın gerçekleştirildiğini ifade etti.

Programın sektör temsilcileri ve akademisyenleri buluşturduğunu dile getiren Zafer, etkinliğe katkı sağlayan öğrenci ve akademisyenlere teşekkür etti.

TÜ Eczacılık Öğrencileri Birliği Başkanı Bengi Ecehan Caba da topluluk olarak geniş katılımlı bilimsel bir etkinlik gerçekleştirmenin huzurunu yaşadıklarını belirtti.

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