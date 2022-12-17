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EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'a ziyaretler sürüyor.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Edirne Saros Turizm Merkezi Altyapı Hizmet Birliği Başkanı Süleyman Paçaman ve beraberinde birlik üyeleri Vali Kırbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Paçaman ve beraberindekiler çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Öte yandan, Hak-İş Sendikası İl Başkanı İsmail Kurtuluş ve Öz Sağlık İş Sendikası Edirne Şube Başkanı Emre Promet ve sendikaların yönetim kurulu üyeleri, Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Fenerbahçe Edirne Yüzme Şubesi Antrenörü Onur Kaplan ve sporcularını kabul eden Kırbıyık, faaliyet ve çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

- Kırbıyık, kurum ve STK'ları ziyaret etti

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, kurum ve STK ziyaretlerinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırbıyık, PTT Başmüdürü Mustafa Telat Akalın'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarı diledi.

Türkiye Gençlik Vakfı Edirne Şubesini ziyaret eden Kırbıyık, vakfın temsilcisi Recep Peçe'den faaliyet ve etkinlikleri ile ilgili bilgi aldı.

İlim Yayma Cemiyeti Edirne Şubesi'ni de ziyaret eden Kırbıyık, Şube Başkanı Abdullah Bülbül ve şube yöneticileri ile görüşme gerçekleştirdi.

Cemiyetin çalışma ve faaliyetleri ile ilgili görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Vali Kırbıyık binanın fiziki durumu ve öğrencilere sunulan hizmetler konusunda bilgi aldı.

Ziyaretlerde kurum müdürleri de yer aldı.

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