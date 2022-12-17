Edirne'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde, polis ekiplerince ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine M.A'yı İspat Cami Mahallesi'nde durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.

Şüpheli M.A. hakkında adli işlem başlatıldı.





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