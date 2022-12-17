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EDİRNE (AA) - MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, "komşum nasılsın" temalı ev ziyaretlerinin sürdüğünü bildirdi.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirtti.

Abdurrahman Mahallesi'nde ziyaretlerde bulunduklarını aktaran Tercan, "Hane ziyaretlerimiz devam ediyor. Hemşerilerimizi ziyaret edip sohbet ediyoruz. Mutluluklarına ve sıkıntılarına ortak oluyoruz." ifadelerini kullandı.

- Saadet Partisi İl Teşkilatının ilçe ziyaretleri

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Lalapaşa, Süloğlu, Havsa ve Enez ilçelerinde ziyaretlerde bulunduklarını bildirdi.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, ilçelerde hem teşkilat çalışmalarını gerçekleştirdiklerini hem esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirtti.

Saadet Partisi olarak sorun ve talepleri dinlediklerini ifade eden Tekin, saha çalışmalarının aralıksız süreceğini kaydetti.

- DKMP ekipleri kaçak avcılığa yönelik çalışmalarını sürdürüyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

DKMP 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DKMP Av Koruma ve Kontrol Ekipleri bir hafta boyunca Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da 516 avcıyı denetledi.

Denetlemelerde avcıların belgeleri ve tüfekleri kontrol edildi.

Avcılar, kaçak avcılık ve av limitleri konusunda bilgilendirilip uyarıldı.











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