Edirne Ticaret Müdürlüğünce "fiyat denetimi eğitimi" verildi

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EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun ve Edirne İl Ticaret Şube Müdürü Mustafa Kurt, Keşan ilçesinde fiyat denetimi eğitimi verdi.

İl Ticaret Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Altun ve Kurt, Keşan Belediyesi Meclis Salonu'ndaki eğitimde zabıta memurları, odaların yönetici ve genel sekreterlerine bilgiler aktardı.

Altun, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu da makamında ziyaret etti.

Altun, burada yaptığı konuşmada, belediye ve ticaret müdürlüğünün işbirliği içinde çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Edirne merkezi ve ilçelerde denetimler gerçekleştirdiklerini anlatan Altun, "Edirne Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 54. maddesi gereğince fiyat etiketi denetimleri hakkında, Keşan, Enez ve İpsala ilçelerindeki zabıta memurları ve odaların yönetici ve genel sekreterlerine eğitimler verildi. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Helvacıoğlu da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Ticaret İl Müdürlüğü ve Keşan zabıtasının vatandaşın hakkını korumak için denetimler gerçekleştirdiğini anlattı.

İlçedeki zincir marketlerde ürünlerin raf ve kasa fiyatlarının kontrol edildiğini dile getiren Helvacıoğlu, fahiş fiyat ve etiket denetimlerinin devam ettiğini kaydetti.

Ziyarette Zabıta Müdürü Savaş Yiğit de yer aldı.

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