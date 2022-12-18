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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de asayiş

AA

Edirne'de asayiş

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilesinde gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Yeni Mescit Mahallesi'nde yaptıkları kontrollerde "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma", "Uyuşturucu madde satın almak ve kullanmak" suçu ile "Kasten yaralama" suçlarından aranan E.C ve M.H'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi'ne getirildi.

E.C ve M.H. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

- "Dur" ihtarına uymayan sürücü yakalandı

Keşan ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri Kurtuluş Caddesinde bir otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü bir süre kaçtıktan sonra yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen sürücü C.A'ya 2 bin 250 lira idari para cezası uygulandı. Yapılan aramada otomobilde bulunan tabancaya el konuldu.

Sürücü C.A hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak", tabancanın sahibi olduğu öğrenilen babası M. R. A hakkında ise ilgili maddeden adli işlem yapıldı.

- Otomobil hırsızlığı

Edirne'de park halinde bulunan otomobil çalındı.

Alınan bilgiye göre, F.A'nın Karaağaç Mahallesi'nde park halinde bıraktığı otomobil, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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