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EDİRNE (AA) - Keşan Kent Müzesi'nde çalışmalar sürüyor.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, müzeyi ziyaret ederek Koordinatör Aslı Avcı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kent Müzesi'nin, Keşan Belediyesinin vizyon projelerinden olduğunu belirten Helvacıoğlu, binanın tarihi dokusunu koruyarak geleceğe miras bıraktıklarını ifade etti.

- Keşan Belediyesinden İvaylovgrad Belediyesine ziyaret

Keşan Belediye Başkan Yardımcıları Yakup Balcı ve Tahir Özçınar, Bulgaristan'ın İvaylovgrad Belediye Başkanı Diana Ovcharova'yı ziyaret etti.

Balcı ve Özçınar ziyarette, Ovcharova ile Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında iki belediye arasında yapılabilecek ortak çalışmaları görüştü.

Ovcharova, ziyaret için Balcı ve Özçınar'a teşekkür etti.

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