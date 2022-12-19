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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Keşan'da Dijital Trakya İstişare Toplantısı düzenlendi

AA

Keşan'da Dijital Trakya İstişare Toplantısı düzenlendi

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde Dijital Trakya İstişare Toplantısı düzenlendi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, bir tesiste düzenlenen toplantıda, dijital dönemin her sektöre katkısı olduğu bir döneme girdiklerini belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin içinden çıkan ve siyaset yapan biri olarak katılımcılara teşekkür eden ve bu özelliğinden gurur duyduğunu aktaran Helvacıoğlu, "Bu işe oda ve borsalarımızın haricinde Trakya'daki belediyelerimizin de katkı vermesi gerektiğini düşünüyorum. Belediyelerimiz de oda borsa, esnaf ve işletmecilerinin yanında olmalılar. Keşan'dan tüm Trakya'daki belediyelere seslenmek istiyorum. Dijital Trakya’ya sahip çıkalım. Bu projenin geleceği ve altyapısı var. Bu proje ile kirasız, elektrik ve su masrafsız köşe başı, metrekaresi sonsuz dükkan veriyoruz herkese. Böyle bir fırsat bir daha gelmez." dedi.

Trakya olarak Türkiye'ye önder ve örnek olmak istediklerini vurgulayan Helvacıoğlu, çok kıymetli bir coğrafyada yer aldıklarını Trakya'nın girişimcisinin, insanının, yaşlısı ve gencinin çok değerli ve önemli olduğunu belirtti.

- "Projeye katılanların sayısını arttırmamız lazım"

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ise proje çalışmalarının yaklaşık 5 yıl önce başladığını önceleri fikir aşamasında olan projede ciddi yol aldıklarını belirtti.

Trakya'da çok güzel ve verimli bir birliktelik olduğunu aktaran Şahin, konuşmasına şöyle devam etti:

"Projeyi Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri (ABİGEM) üzerinden yapılması halinde tüm Trakya'yı kapsayacağı fikrimiz vardı. Hep birlikte ikna olduktan sonra çalışmalarımızı birlikte gerçekleştirdik. Trakya’da 60-70 bin oda ve borsa üyesi var. Yüzde 1 veya 2'si projeye katılır diyerek yola çıktık. Projeye başladık, 150-200 sayfalık fizibilite hazırladık. Projemizi Ankara'ya gönderdik.

Türkiye’de ilk defa bölgesel, yerel bir dijital platform kuruluyor. Zor bir proje. Bugün her oda ve borsamız kendisi adına gerekenleri yapmalı. Keşan'a İpsala’ya farklı yerlere projenin duyurulması yapılmalı. Bu duyurular bölgemizde muhakkak yapılmıştır. Projenin başarısı ve devamlılığı için duyurulara devam edilmeli. Projeye katılanların sayısını arttırmamız lazım. Bunun için de projeyle birebir ilgilenmemiz lazım. Projeyi gündemde tutmamız gerek."

- "Bu bizim için çok önemli ve kıymetli"

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Tekirdağ TSO Yönetim Kurulu ve Trakya ABİGEM Başkanı Cengiz Günay, ise geçmiş dönemlerde TOBB çatısı altında hizmet üreten şimdi ise Keşan Belediye Başkanı olan Mustafa Helvacıoğlu ile birlikte görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dijital Trakya projesi hakkında bilgi veren Günay, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu bizim için çok önemli ve kıymetli. 2018 yılında bu projeye başladık. O zaman Kovid-19 salgını yoktu, Türkiye’de dijitalleşmeyle ilgili çok fazla çalışma da yoktu. En uygun zamanda dijitalleşmenin önemini gördük, ABİGEM çatısı altında Trakya Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle projelendirdik. Yaklaşık 3,5 milyon liralık bir proje. Bu miktarın yüzde 75'ini de Trakya Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle bakanlığımızdan alıyoruz.

Geriye kalan yüzde 25'i de oda ve borsalarımızın destekleriyle karşılıyoruz. Buradaki hedefimiz ABİGEM'in ortaklarının olduğu 4 ilimizde oda ve borsalarımızın üyelerine dijitalleşmeyle ilgili fırsatları sunmak, ücretsiz destek vererek ticaretlerini geliştirmek."

Toplantı E- Ticaret Merkezi CEO'su Merter Özdemir’in projeyle ilgili sununum ardından sona erdi.

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