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EDİRNE (AA) - CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu kedi, köpek ve gelinciklerin mikroçip takılarak kayıt altına alınması süresinin tedarik sorunları nedeniyle uzatılması gerektiğini bildirdi.

Gaytancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, evcil hayvanların mikroçip ve pasaportlarında tedarik sorunu yaşandığını savundu.

"Ev Hayvanı Kayıt Sistemi"ne kayıt için tanınan sürenin 31 Aralık'ta sona ereceğini dile getiren Gaytancıoğlu, "Bakanlık, çip ve pasaportlar için tanıdığı süreyi uzatmalıdır. Can dostlarımızı ve sahiplerini tedirgin etmeye gerek yok. Dünyada yaşanan süreci hepimiz biliyoruz. Yapılması gereken son güne bırakmadan süre uzatımını yapmaktır." ifadelerini kullandı.

- TÜ'de makale yazımı sempozyumu düzenlendi

Trakya Üniversitesi'nde "Fen Bilimlerinde Bilimsel Makale Yazımı ve Değerlendirme Süreçleri Sempozyumu" düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından düzenlenen sempozyumda 13 bilimsel derginin editörü, akademisyenler ve öğrenciler ile bir araya geldi.

Sempozyumda "Yazar Gözüyle Makale Yazımı ve Yayınlama" ve "Editör Gözüyle Makale ve Değerlendirme" başlıklarında iki gün boyunca 6 oturumda 19 bilimsel sunum gerçekleştirildi.

- İlhan Koman konulu resim yarışması düzenlenecek

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Topluluğu ile Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği işbirliğinde İlhan Koman konulu resim yarışması düzenlenecek.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirneli heykeltıraş İlhan Koman’ı ölüm yıl dönümünde anmak ve doğduğu kentte sanatçı ile özdeşleştirilecek etkinlikler hayata geçirmek amacıyla resim yarışması düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün, yarışmada, İlhan Koman'ın tarihi görsellerinden ve eserlerinden esinlenilerek oluşturulacak resimlerin yarışacağını belirtti.

Tüzün, yarışmanın Türk heykel sanatına damga vuran ve yaşamı boyunca pek çok eser ortaya koyan İlhan Koman'ı anmak ve Edirne'de İlhan Koman'ı anma günü etkinlikleri başlatmak adına önemli bir adım olacağını ifade etti.

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu da "Türk Da Vinci'si" olarak da bilinen usta sanatçı adına anma günü etkinlikleri düzenlemeyi yıllardır hayal ettiklerini, yarışmayla yapılacak güzel başlangıcın ardından sanatçının her yıl farklı etkinliklerle anılacağına inandıklarını belirtti.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgi, Güzel Sanatlar Fakültesi'nin web sayfasından alınabilecek.

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