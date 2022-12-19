Edirne'de "Yılbaşı Alışveriş Günleri" başladı

EDİRNE (AA) - Edirne'de "Yılbaşı Alışveriş Günleri" kapsamında kadınların yaptığı ürünler satışa çıkarıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte, kadınların bir yıl içerisinde yapmış oldukları el emeği göz nuru ürünlerini vatandaşların beğenisine sunduklarını belirtti.

Kadınların ürettikleri ürünleri satarken aile bütçesine de katkı sağladıklarına dikkat çeken Başkan Gürkan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kadınlarımız organize oldukları, üretmeye başladılar, boş zamanlarını değerlendirmeye başladılar ama bu kabin işini başaramadık. Yıllardır hep söylüyorum arkadaşlarıma, bu da benim eksikliğim olsun. Ahşap kabinlerden temin edelim dedik ama bazen başkan da olsanız sözünüz böyle geçiyor. Onu bir türlü sağlayamadık. Bu da bizim ayıbımız olsun. Bunu hem kendi adıma hem de bütün çalışma arkadaşlarım adına söylüyorum. Oysa ahşap kabinlerimizden olsa kadınlarımız da daha sıcak bir ortamda daha korunaklı bir ortamda bu hizmeti yerine getirmiş olacaklardır. Ben her zaman olduğu gibi gururumuz olan, bizi her yerde başarıyla temsil eden tüm kadınlarımızı kutluyorum. Yeni yılımız şimdiden kutlu olsun, yeni yıl ülkemiz başta olmak üzere tüm insanlığa barış, sağlık, huzur, adalet getirsin."

Konuşmanın ardından "Yılbaşı Alışveriş Günleri" kapsamında kadınların hazırladığı ürünler satışa sunuldu.





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