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EDİRNE (AA) - İpsala'da Müftü Ahmet Bayraktar, din görevlileri ve vatandaşlarla sabah namazında bir araya geldi.

Sultanköy Camisi imam hatibi Fahrettin Turan ve cami dernek başkanı Samet Kaya organizasyonunda düzenlenen programda, Bayraktar ve beraberindekiler Sultanköy Camisinde sabah namazı kıldı.

Namaz sonrası yapılan sohbetin ardından vatandaşlara çorba ikram edildi.

Bayraktar, sabah namazında din görevlileri ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini, bu tür programların devam edeceğini belirterek katılanlara teşekkür etti.

- Altınyazı Karasaz Sulama Kooperatifi'ne ziyaret

Hamzadere Sulama Birliği Başkanı Eyup Farsak, Altınyazı Karasaz Sulama Kooperatifi Başkanı Alaattin Kaya'yı ziyaret etti.

Farsak ziyarette, yeni sulama sezonu hakkında bilgi verdi.

Birlik ve beraberlik içinde çalışmanın çiftçilere olan faydasına dikkat çeken Farsak, "Köy ziyaretlerine devam edeceğim. Misafirperverliklerinden dolayı kooperatif başkanımız Kaya'ya ve değerli üreticilerimize teşekkür ederiz." dedi.

Kaya da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek üreticiler adına Farsak'a teşekkür etti.



Farsak ziyaretin ardından bir kahvehanede üreticilerle bir araya gelerek sohbet etti.

- Öğrencilere "tarım" anlatıldı

İpsala ilçesinde öğrencilere "Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları" hakkında eğitim verdi.

Dr. Gürsel Şimşek Konferans Salonunda düzenlenen eğitimde, Edirne İl Tarım Müdürlüğü Şube Müdürü Nadi Aygen, ziraat mühendisleri Gülcan Aytop ve Arzu Ortakaya, Atatürk Ortaokulu öğrencilerine organik tarım, iyi tarım uygulamaları, sağlıklı gıda konularında bilgi verdi.​​​​​

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