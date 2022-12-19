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Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA

Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kırbıyık, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafına oy veren Kırbıyık, spor kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Pehlivanlık hayalleri", çevre-yaşam kategorisinde de Şebnem Coşkun'un "Organik plastik" fotoğraflarına oy verdi.

Seçkide birbirinden güzel fotoğraflar olduğunu ifade eden Kırbıyık, AA çalışanlarını tebrik etti.

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