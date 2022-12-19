Edirne Valisi H.Kürşat Kırbıyık Büyükelçi Yörük'ü ziyaret etti

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EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H.Kürşat Kırbıyık, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi olarak göreve başlayan Büyükelçi Murat Ahmet Yörük'ü ziyaret ederek yeni görevinde başarı diledi.

Vali Kırbıyık ziyarette, özellikle Balkanlar'daki ikili ülke ilişkileri, yapılabilecek projeler ve güncel gelişmelerle ile ilgili görüş alışverişinde ve değerlendirmelerde bulundu.

Edirne'nin hem Yunanistan hem de Bulgaristan'a sınır il olduğunu vurgulayan Kırbıyık, "Edirne ülkemizin dış ilişkileri noktasında çok önemli bir ilimiz. Tabi bununla birlikte özellikle Balkanlardaki soydaşlarımız içinde halen önemini ve gönüllerindeki yerini korumakta. Bu sebeple burada bir Büyükelçimizin görev yapmasını, her anlamda memnuniyet verici olarak değerlendiriyoruz. Sayın Büyükelçimize Edirne’mize tekrar hoş geldiniz diyor, görevinde üstün başarı diyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyarette Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar ile Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş'te yer aldı.





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