Edirne Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, buğday tarlalarında incelemede bulundu

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EDİRNE (AA) - Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, buğday ekiminin tamamlanmasının ardından gelen yağışların bitkinin gelişimine olumlu yansıdığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Bayazıt, buğday ekili tarlalarda incelemede bulundu.

Bayazıt, çiftçilere bereketli bir üretim sezonu geçirmeleri temennisinde bulundu.

Buğdaydaki gelişimin oldukça iyi olduğunu belirten Bayazıt, şunları kaydetti:

"Buğday tarımında dekardan yüksek verim ve kaliteli ürün elde etmenin ön koşullarından biri uygun zamanda ekim yapmak. Düzenli bir çimlenme ve çıkışın sağlaması olduğu göz önüne alındığında, ilimizde buğday ekiminin tamamlanması sonrasında aldığımız yağışlar ile çıkışların yeknesak şekilde olduğu, gelişme durumlarının oldukça iyi olduğu gözlemlendi."





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