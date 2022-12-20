Edirne'de gümrük kaçağı 300 elektronik sigara ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, bir otomobilde gümrük kaçağı 300 elektronik sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin otomobilini otoban gişelerinde durdurdu.

Aramada, gümrük kaçağı 300 elektronik sigara ele geçirildi.

Şüpheliler V.A, N.S, M.A, N.A ve L.R. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.





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