Edirne'de kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de kurum müdürleri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Salih Akbulut, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, Edirne Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi Müdürü Ersin Öztürk, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "çevre ve yaşam", "haber" ve "spor" kategorilerinde üç kare için oy kullandı.

Akbulut, "spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "pehlivanlık hayalleri", "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "görev tamam" ve "çevre - yaşam" kategorisinde Mesut Varol'un "beslenme saati" fotoğraflarına oy verdi.

Ak, tercihini "spor" kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "zaferin yumrukları" ile Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "şükür secdesi", "haber" kategorisinde ise Murat Şengül'ün "yolumuz bir" fotoğraflarından kullandı.

Altun ise oyunu "spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "pehlivanlık hayalleri", "haber" kategorisinde Wolfgang Schwan'ın "savaşın yüzü" ile "çevre - yaşam" kategorisinde İsmail Kaplan'ın "alacakaranlık ritüeli" fotoğraflarından yana kullandı.

Aşılıoğlu da "çevre -yaşam" kategorisinde Pavel Pavlov'un "kırmışlar kalbini", "spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "pehlivanlık hayalleri", "haber" kategorisinde de Özkan Bilgin'in "görev tamam" fotoğraflarına oy verdi.

Öztürk ise tercihini "çevre -yaşam" kategorisinde Ali Rıza Akkır'ın "körfez ışıkları", "spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "pehlivanlık hayalleri", "haber" kategorisinde Evrim Aydın'ın "mavi çizgilerimiz var" fotoğraflarından yana kullandı.

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