HÖH Genel Başkanı Karadayı, Edirne Valisi Kırbıyık'ı ziyaret etti

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EDİRNE (AA) - Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük'ün de eşlik ettiği ziyarette, Vali Kırbıyık ile Karadayı bir süre görüştü.

Görüşmede, Bulgaristan’da yaşayan soydaşların genel durumu, yaşanan seçim süreci, iki ülke ilişkileri ve iş birlikleri noktasında çeşitli değerlendirmelerde bulunuldu.

Karadayı'ya ziyaretinde Başkan Yardımcısı Ahmed Ahmedov ve Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin eşlik etti.

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