Edirne'de Atatürk'ün kente gelişinin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser düzenlenecek

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EDİRNE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 92. yıl dönümü dolayısıyla konser düzenleyecek.

Sanat Yönetmeni Yıldıray Öztürk'ün yönetimindeki konserde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği klasik eserler seslendirilecek.

Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında 21 Aralık Çarşamba 20.00'da gerçekleşecek konsere girişler ücretsiz olacak.

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