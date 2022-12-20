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EDİRNE (AA) - Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünde değerlendirme toplantısı gerçekleşti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı başkanlığında Arda Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe milli eğitim müdürleri yer aldı.

Toplantıda, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, mesleki eğitimde MESEM programına kayıtlar ve ustalık telafi programları ile iş birlikleri, okullarda yıl içerisinde yapılan sosyal, kültürel, sportif faaliyetler ile TÜBİTAK başvuru çalışmaları ele alınıp, değerlendirildi.

İzleme Değerlendirme Sınavı sonuçlarının da değerlendirildiği toplantıda, özel öğretim kurumları iş ve işlemleri, EBAP22, kütüphanesiz okul kalmayacak projesi, eğitim yatırım planlaması, köy yaşam merkezleri ve okullarda açılan halk eğitimi kursları ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin çalışmalar da görüşüldü.

- Tavla turnuvası ödülleri verildi

Keşan'ın kurtuluşunun 100. yılına özel düzenlenen tavla turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Keşan Şehir Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşen turnuvada şampiyon olan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ikinci İbrahim Dinç, üçüncü Güven Ağayar ve dördüncü olan Neşe Tosun'a ödülleri takdim edildi.

Turnuvada en centilmen oyuncu ödülü ise Mustafa Bezbaş'a verildi.

- Keşan BSM'nde kursiyerler yılbaşı süsü yapıyor

Keşan Belediyesi Sanat Merkezinin atölyesinde kursiyerler yılbaşı süsü yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediyesinin sanat merkezi ve ileri dönüşüm atölyesi iş birliğinde vatandaşların yılbaşı süslerini kendilerinin yapmasına olanak sağlayan atölye başladı.

Yılbaşı süsü yapımı atölyesinde hem eğlenen hem de el becerilerini geliştiren vatandaşlar, hazırladıkları süslerle yeni yılı karşılayacak olmanın heyecanını yaşıyor.

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