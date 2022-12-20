TÜ Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu Bulgaristan'da ziyaretlerde bulundu

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyet Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde ziyaretlerde bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre TÜ heyeti ziyaretleri kapsamında Belediye Başkanı Hasan Azis ile görüştü.

Heyet daha sonra Kırcaali Dr. Atanas Dafovski Hastanesinde doktorlarla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, TÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, hipertansiyona dikkat çekerek hastalığın önlenmesi, tanı ve tedavisindeki son çalışmaları paylaştı.

Rektör Tabakoğlu üniversitenin Bulgaristan ile yakın ilişkileri olduğunu belirtti.

Sağlık alanındaki çalışmaların önemine değinen Tabakoğlu, "Bunu yaşadığımız pandemi sürecinde bir kez daha yakından gördük. Dünyadaki tüm sağlık çalışanları birer kahraman oldular. Sosyal ve kültürel ilişkilerimizin yanı sıra Bulgaristan ile eğitim, çevre ve sağlık konularında sürekli bir araya geliyoruz. Trakya Üniversitesi, 1100 yataklı hastanesi, son teknolojiyle donatılmış altyapısı ve uzman kadrosuyla imkanlarını komşu ülke Bulgaristan ile paylaşmaya hazır." ifadelerini kullandı.

TÜ heyeti Kırcaali Müftülüğü ile Cebel, Yeni Pazar, Kirkov ilçelerini ziyaret etti.

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