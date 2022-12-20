TBB Başkanı Sağkan, Edirne Valisi Kırbıyık'ı ziyaret etti

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EDİRNE (AA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık ziyarette Sağkan ile bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Kırbıyık, Sağkan'a görevinde başarı diledi.

Sağkan'a ziyaretinde, TBB Saymanı Gökhan Bozkurt ve Edirne Baro Başkanı Gökhan Karakoç da eşlik etti.









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