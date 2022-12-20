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EDİRNE (AA) - İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ve Trakya Üniversitesinde öğrenim gören uluslararası öğrenciler, "Uluslararası Göçmenler Günü" dolayısıyla Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık ziyarette uluslararası öğrencilerle ülkeleri ve üniversite yaşamları üzerine sohbet etti.

Kırbıyık, öğrencilere eğitim hayatlarında başarı diledi.

- Kaymakam Kaya Halk Eğitim Merkezi kursiyerleriyle bir araya geldi

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, İlçe Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, merkezde incelemede bulunan Kaymakam Kaya, yapılan çalışmalarla ilgili yöneticilerden bilgi aldı.

Kaya, sınıfları gezerek kursiyerlerle sohbet etti.

Kursiyerlerin çalışmalarını inceleyen Kaya, halk eğitim kurslarına destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

- MHP'nin "komşum nasılsın" temalı ev ziyaretleri

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, "komşum nasılsın" temalı ev ziyaretlerinin sürdüğünü bildirdi.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirtti.

Sabuni Mahallesi'nde ziyaretlerde bulunduklarını aktaran Tercan, "Hemşehrilerimizi ziyaret edip hasbihal ediyoruz. Mutluluklarına ve sıkıntılarına ortak oluyoruz. MHP'yi Edirne'de hak ettiği sonuca ulaştırmak için yüreğimizle çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Allah mahcup etmesin." ifadelerini kullandı.













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