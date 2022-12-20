Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 92'inci yıl dönümü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 92'inci yıl dönümü

AA

Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 92'inci yıl dönümü

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne’ye gelişinin 92. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında, Atatürk'ün Edirne’ye son kez 21 Aralık 1930 tarihinde Cumhurbaşkanı olarak geldiğini anımsattı.

Edirneliler' in soğuk havaya rağmen büyük bir heyecanla Atatürk'ü beklediğini ifade eden Gürkan, halkın sevincini ve coşkusunu tezahüratlar ile gösterdiğini ifade etti.

Atatürk'ün, 4 gün boyunca tarihi Edirne Belediyesi Binası'nda konakladığını belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Edirne’ye gelişinin ama hiç gitmeyişinin 92. yılını kutlamanın gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin serhat kenti, bu ülkenin batıdaki kalesi olan Edirne'miz her daim Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gitmiş, onun emanetine her şart ve durumda sahip çıkmıştır. Edirne halkı sonsuza kadar yolunu Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirleri ile aydınlatmaya devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 92. yılı kutlu olsun."

-AK Parti İl Başkanı İba'nın mesajı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba mesajında Edirne'ye gelişinin yıl dönümünde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi, minnet ve rahmetle andıklarını belirtti.

Daha önce Kurtuluş Savaşı döneminde iki kez Edirne’ye gelen Atatürk’ün, Cumhurbaşkanı olduktan sonra yurt gezilerine başladığını ve üçüncü kez 21 Aralık 1930 tarihinde Edirne’yi ziyaret ettiğini hatırlatan İba, Milli Mücadele'nin asıl kahramanlarının aziz Türk milleti olduğunu ifade eden Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Edirne’yi ziyaret etmesinin herkese büyük gurur ve mutluluk yaşattığını ifade etti.

Atatürk'ün, ziyaretlerinde halkın sıkıntılarını dinleyerek yeni Türk devletinin ilkelerini anlattığını dile getiren İba, "Atatürk, ziyaretlerinde halkın sıkıntılarını dinleyerek, yeni Türk devletinin ilkelerini anlatmıştır. Atatürk'ün yaptığı ziyaretlerde halkın sıkıntıları dinleyerek, inkılapların prensiplerini, felsefesini ve yeni Türk devletinin ilkelerini anlattığını belirtti.

İba, Türk milletinin yüksek vasıflarına güvenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, yüreklerdeki yerinin hiçbir zaman değişmeyeceğine vurgu yaptı.

Bugün Türk milletine düşen en büyük görevin Atatürk’ün düşüncelerini tüm yönleriyle yaşamak ve genç kuşaklara aktarmak olduğunu ifade eden İba, "Bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman silah arkadaşları ve bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize ise şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz. Ata'mızın serhat şehri Edirne'mize gelişinin 92. yıldönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.


- CHP İl Başkanı Pekcanlı'nın mesajı

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı da Atatürk'ün Edirne ziyareti esnasında CHP Edirne İl Başkanlığını da ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinlediğini belirtti.

Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin yıl dönümünün bir gurur günü olduğunu belirten Pekcanlı, 'Benim iki büyük eserim var, biri Türkiye Cumhuriyeti diğeri Cumhuriyet Halk Partisidir' diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin il başkanı olmaktan gurur duyuyorum. Partimizi ziyaretinin 92. yılı kutlu olsun. Bilmelisin ki emanetin emanetimizdir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
"Edirne kırmızısı"na rengini veren bitkiden yüksek verim elde ediliyor
YEREL HABERLER "Edirne kırmızısı"na rengini veren bitkiden yüksek ...
TBB Başkanı Sağkan, Edirne Valisi Kırbıyık'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER TBB Başkanı Sağkan, Edirne Valisi Kırbıyık'ı ziyaret ...
TÜ Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu Bulgaristan'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER TÜ Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu Bulgaristan'da ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de Atatürk'ün kente gelişinin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser düzenlenecek
YEREL HABERLER Edirne'de Atatürk'ün kente gelişinin yıl dönümü ...
HÖH Genel Başkanı Karadayı, Edirne Valisi Kırbıyık'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER HÖH Genel Başkanı Karadayı, Edirne Valisi Kırbıyık'ı ...
Edirne'de kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Edirne'de kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" ...
Edirne'de gümrük kaçağı 300 elektronik sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de gümrük kaçağı 300 elektronik sigara ele ...
Edirne Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, buğday tarlalarında incelemede bulundu
YEREL HABERLER Edirne Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, buğday ...
Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına ...
(Görüntülü) YUNAN GÜVENLİK GÜÇLERİNİN DARBETTİĞİ İRANLI YUMRUKLA TEKMEYLE AĞAÇLA VURDULAR
YEREL HABERLER (Görüntülü) YUNAN GÜVENLİK GÜÇLERİNİN DARBETTİĞİ ...
Yunanistan'ın geri itip Meriç'in ortasına bıraktığı göçmenler nehri yüzerek Mehmetçiğe sığındı
YEREL HABERLER Yunanistan'ın geri itip Meriç'in ortasına bıraktığı ...
Yunan güvenlik güçlerinin darbettiği İranlı: Yumrukla tekmeyle ağaçla vurdular
YEREL HABERLER Yunan güvenlik güçlerinin darbettiği İranlı: ...
Edirne Valisi H.Kürşat Kırbıyık Büyükelçi Yörük'ü ziyaret etti
YEREL HABERLER Edirne Valisi H.Kürşat Kırbıyık Büyükelçi Yörük'ü ...
Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, AA'nın "Yılın ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de "Yılbaşı Alışveriş Günleri" başladı
YEREL HABERLER Edirne'de "Yılbaşı Alışveriş Günleri" başladı
(Görüntülü)EDİRNE?DE &#039;YILBAŞI ALIŞVERİŞ GÜNLERİ&#039; BAŞLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü)EDİRNE?DE 'YILBAŞI ALIŞVERİŞ ...
(Görüntülü)KARTEPE BEYAZA BÜRÜNDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)KARTEPE BEYAZA BÜRÜNDÜ
Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 FETÖ şüphelisine tutuklama
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 FETÖ şüphelisine ...
(Görüntülü)HURDADAN YAPTIĞI MİNYATÜR ESERLER, GERİ DÖNÜŞÜM PARKI?NDA SERGİLENİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)HURDADAN YAPTIĞI MİNYATÜR ESERLER, GERİ ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.