Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 92'inci yıl dönümü

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EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne’ye gelişinin 92. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında, Atatürk'ün Edirne’ye son kez 21 Aralık 1930 tarihinde Cumhurbaşkanı olarak geldiğini anımsattı.

Edirneliler' in soğuk havaya rağmen büyük bir heyecanla Atatürk'ü beklediğini ifade eden Gürkan, halkın sevincini ve coşkusunu tezahüratlar ile gösterdiğini ifade etti.

Atatürk'ün, 4 gün boyunca tarihi Edirne Belediyesi Binası'nda konakladığını belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Edirne’ye gelişinin ama hiç gitmeyişinin 92. yılını kutlamanın gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin serhat kenti, bu ülkenin batıdaki kalesi olan Edirne'miz her daim Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gitmiş, onun emanetine her şart ve durumda sahip çıkmıştır. Edirne halkı sonsuza kadar yolunu Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirleri ile aydınlatmaya devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 92. yılı kutlu olsun."

-AK Parti İl Başkanı İba'nın mesajı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba mesajında Edirne'ye gelişinin yıl dönümünde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi, minnet ve rahmetle andıklarını belirtti.

Daha önce Kurtuluş Savaşı döneminde iki kez Edirne’ye gelen Atatürk’ün, Cumhurbaşkanı olduktan sonra yurt gezilerine başladığını ve üçüncü kez 21 Aralık 1930 tarihinde Edirne’yi ziyaret ettiğini hatırlatan İba, Milli Mücadele'nin asıl kahramanlarının aziz Türk milleti olduğunu ifade eden Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Edirne’yi ziyaret etmesinin herkese büyük gurur ve mutluluk yaşattığını ifade etti.



Atatürk'ün, ziyaretlerinde halkın sıkıntılarını dinleyerek yeni Türk devletinin ilkelerini anlattığını dile getiren İba, "Atatürk, ziyaretlerinde halkın sıkıntılarını dinleyerek, yeni Türk devletinin ilkelerini anlatmıştır. Atatürk'ün yaptığı ziyaretlerde halkın sıkıntıları dinleyerek, inkılapların prensiplerini, felsefesini ve yeni Türk devletinin ilkelerini anlattığını belirtti.



İba, Türk milletinin yüksek vasıflarına güvenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, yüreklerdeki yerinin hiçbir zaman değişmeyeceğine vurgu yaptı.



Bugün Türk milletine düşen en büyük görevin Atatürk’ün düşüncelerini tüm yönleriyle yaşamak ve genç kuşaklara aktarmak olduğunu ifade eden İba, "Bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman silah arkadaşları ve bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize ise şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz. Ata'mızın serhat şehri Edirne'mize gelişinin 92. yıldönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.







- CHP İl Başkanı Pekcanlı'nın mesajı

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı da Atatürk'ün Edirne ziyareti esnasında CHP Edirne İl Başkanlığını da ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinlediğini belirtti.

Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin yıl dönümünün bir gurur günü olduğunu belirten Pekcanlı, 'Benim iki büyük eserim var, biri Türkiye Cumhuriyeti diğeri Cumhuriyet Halk Partisidir' diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin il başkanı olmaktan gurur duyuyorum. Partimizi ziyaretinin 92. yılı kutlu olsun. Bilmelisin ki emanetin emanetimizdir." ifadelerini kullandı.

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