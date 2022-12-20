Edirne'de 4 bin 495 veliye "Aile Okulu Projesi" kapsamında eğitim verildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Aile Okulu Projesi" kapsamında 4 bin 495 veliye eğitim verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen "Aile Okulu Projesi" ile gençlerin, çocukların, anne ve babaların toplum için faydalı bireyler olma gayretlerinin açığa çıkarılması amaçlanıyor.

Proje kapsamında Edirne'de velilere aile içinde sorunlarla başa çıkma gücünün artırılması amacıyla "Çatışma ve stres yönetimi", anne babaların ve çocukların sosyal hayatlarını etkilemeden gerçek yaşamda güvenli bir şeklide nasıl çevrim içi olabilecekleri konusunda "Bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı", zararlı alışkanlıklarla başa çıkabilmek, bedenen ve ruhen sağlıklı bir yaşam için yol göstermesi amacıyla "Bağımlılıkla mücadele" eğitimleri verildi.

Okullarda sürdürülen eğitimlerde ebeveynlerin öğrenciler ile sağlıklı iletişim kurabilmesi ve çocuklara yönelik düzenli beslenmeyi teşvik etmeleri amacıyla "Sağlıklı beslenmek, fiziksel aktiviteler" dersi de velilere aktarıldı.

Proje kapsamımda, eğitici eğitimi gören 225 öğretmen tarafından il genelinde 4 bin 495 veliye eğitim verildi.





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