Edirne'de otomobille çarpışan motosikletteki kurye yaralandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan kurye hastaneye kaldırıldı.

E.D'nin kullandığı plakasız motosiklet, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi önünde, D.G. yönetimindeki 22 ABN 158 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada motosikletli kurye yaralandı.

Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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