Edirne Valisi Kırbıyık kentte devam eden çalışmaları inceledi

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EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, kentte devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, programının ilk kısmında Kıyık Caddesi üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen sokak sağlıklaştırılması çalışmalarını inceleyen Vali Kırbıyık, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Sağlıklaştırma kapsamında uygulama yapılan işyerlerini ziyaret eden Kırbıyık, esnafla sohbet edip taleplerini dinledi.

Vali Kırbıyık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk'ün de eşlik ettiği incelemelerine yapımına başlanan Millet Bahçesi'nde devam etti. Kırbıyık, burada uygulama sahasındaki faaliyetlerle ilgili firma yetkililerinden brifing aldı.

Programının son kısmında 3 Nehir 1 Şehir projesi uygulama sahasına geçen Vali Kırbıyık, çalışmaları yerinde inceledi.

Yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Mevsim şartlarının elverdiği ölçüde her noktada projelerimiz hızla devam ediyor. Biz de çalışmaları yerinde görmek için sık sık saha gezileri gerçekleştiriyoruz. Projelerin öngörülen süre içerisinde hayata geçirilmesi için devlet tarafından bizler ve diğer tarafta yükleniciler hızlı bir şekilde üretimlerine devam ediyor. İnşallah en kısa sürede projeleri tamamlayarak hayat geçirmek istiyoruz."

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