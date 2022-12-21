Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Yörük, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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EDİRNE (AA) - Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları"nda oy kullandı.



Yörük, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam" fotoğrafını seçen Yörük, spor kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Pehlivanlık hayalleri", çevre-yaşam kategorisinde de Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" fotoğraflarına oy verdi.

Oylamada birbirinden güzel fotoğrafların yer aldığını ifade eden Yörük, AA çalışanlarını tebrik etti.





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