Edirne'de kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de kurum müdürleri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Edirne Valiliği Özel Kalem Müdürü Kezik Alkan Kotan, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ender Aydın ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "çevre ve yaşam", "haber" ve "spor" kategorilerinde oy kullandı.

Kotan ve Soytürk, "çevre -yaşam" kategorisinde Orhan Çiçek'in "yangın müdahalesi", "spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "pehlivanlık hayalleri", "haber" kategorisinde de Özkan Bilgin'in "görev tamam" fotoğraflarına oy verdi.

Aydın da tercihini "çevre -yaşam" kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "kar tünelleri", "spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "pehlivanlık hayalleri", "haber" kategorisinde Evrim Aydın'ın "mavi çizgilerimiz var" fotoğraflarından yana kullandı.

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