Vali Kırbıyık, Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 92. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne’ye gelişinin 92. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Kırbıyık, mesajında Atatürk'ün Edirne'yi ziyaret edişinin yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşku ile kutladıklarını belirtti.

Atatürk'ün 1913 ve 1916'da Edirne'ye geldiğini son olarak ise 21 Aralık 1930'da Cumhurbaşkanı sıfatıyla kenti ziyaret ettiğini aktaran Kırbıyık, "Atatürk kente gelişinde Edirnelilerin yoğun ilgisi, coşkusu ve sevinciyle karşılanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bağrına basan Edirneli hemşehrilerimiz, Atamızı misafir etme onurunu dört gün boyunca doyasıya yaşamıştır." ifadelerini kullandı.

Kırbıyık, Atatürk'ün Edirne'de kaldığı süre boyunca cami, okul ve köy ziyaretleri yapıp halkla bir araya geldiğini, fırtınadan zarar gören Selimiye ve Üç Şerefeli camilerinin onarımı için ödenek gönderilmesini sağladığını belirtti.

Edirnelilerin Atatürk'ün bıraktığı emanetleri sonsuza kadar onur ve gururla yaşatacağını aktaran Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin yüksek vasıflarına daima güvenmiş, kazanılan her türlü zaferin bu büyük milletin eseri olduğunu her zaman ifade etmiştir. Aziz milletimizin, Cumhuriyetimizi sonsuza dek payidar kılacağına, bu milletin evlatlarının, gençlerimizin bilimin ışığında alnı ak, başı dik geleceğe gururla yürüyeceğine inancını, hiçbir zaman yitirmemiştir.



Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaştığımız bugünlerde bir kez daha gururla söylüyoruz ki, bu necip millet, bu vatan için, bu bayrak için çok çalışacaktır. Şanlı tarihinden devraldığı kutlu mirasını, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve değerlerini, korumak ve yüceltmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırdır. Bu anlamlı gün vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Cumhurbaşkanı olarak serhat şehri Edirne'mize gelişinin yıldönümünde bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.