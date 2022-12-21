Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de bir şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri C.A'yı Çavuşbey Mahallesi'nde durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 27,62 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.





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