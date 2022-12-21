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EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, "Kadın Emeği Zirvesi"ne katıldığını bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen programın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildiğini anımsattı.

Aksal, kadınların hayatın her alanında yer alıp siyasette ve karar alma mekanizmalarında etkin rol oynamalarına, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın ilk günden beri hassasiyetle pozitif ayrımcılıkla desteklediği bir konu olduğunu ifade etti.

Aksal, kadınlara her alanda destek verildiğini vurguladı.

KOSGEB'den destek alanların yüzde 41'i, İŞKUR'un meslek edindirme programlarını kullananların ise yüzde 50'sinin kadınlardan oluştuğunu belirten Aksal, şunları kaydetti:

"2002 yılında yüzde 3-4 olan kadın girişimci oranı bu programlarımız ve destekleyici projelerimizle yüzde 13,2 seviyesine çıkmıştır. Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerindeki 'Nerede Kalmıştık?' Projesi'yle lise eğitimini tamamlamamış kadınlara eğitim fırsatı yarattık. Şu an bu projeyle 2 yıl içerisinde 49 bin kadın eğitim hayatına kaldığı yerden devam ediyor.

Bu program vesilesi ile Sayın Cumhurbaşkanımıza, kıymetli eşlerine, Kadın Kolları Başkanımıza, ilgili tüm bakanlıklarımıza ve kurumlarımıza kadınların toplumsal hayata katılmalarına destekleri münasebetiyle teşekkür ediyorum. Kadınların siyaset başta olmak üzere, eğitim, özel sektör ve tüm karar alma mekanizmalarındaki temsil oranını artırarak, girişimcilik faaliyetlerini destekleyerek Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz."

- Eskiyen su hattı yenilendi

Keşan Belediyesi ekipleri, Kadıköy Barajı su hattı altyapısında eskiyen asbest boru hattını değiştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadıköy Barajı Rasim Ergene İçme Suyu Arıtma Tesisinden ilçeye gelen İzzetiye hattındaki 730 metrelik asbest borunun değişimi yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Erhan Başaran, sağlıklı ve kesintisiz su için çalışmalar yapıldığını belirtti.

Riski önceden öngörerek planlı bir çalışmayla değişimin yapıldığını aktaran Başaran, "Vatandaşlarımızın sağlıklı, kesintisiz suya ulaşması için durmaksızın çalışıyoruz. Ayrıca mevcut hatta ömrünü tamamlamış olmasından dolayı arızalar meydana geliyordu. Yenileme çalışmalarımızla hem daha sağlıklı su vereceğiz hem de yaşanacak arızaların önüne geçmiş olacağız. Temel amacımız asbestli su borularının insan sağlığına verebileceği zararlı etkileri yok ederek, halkımızın sağlıklı içme suyu kullanmasını sağlamak." ifadelerini kullandı.





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