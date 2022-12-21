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"Bir çuval unla" üretime başlayan kooperatif, kadınlara "iş", müşterilere "aş" oldu

AA

"Bir çuval unla" üretime başlayan kooperatif, kadınlara "iş", müşterilere "aş" oldu

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Edirne'nin Havsa ilçesinde üç yıl önce 7 girişimci ev hanımı tarafından kurulan Kadın Girişimcileri Üretim ve İşletme Kooperatifi, yöresel ürün satışının yanı sıra üniversite öğrencileri ve bir şirkete ücreti karşılığında yemek hizmeti sunuyor.

Havsalı kadınlar, atölyelerinde erişte, tarhana, turşu ve kahvaltılık ürünler üretimiyle öne çıkan kooperatiflerinde yemek hizmetine de başladı.

Önce bir şantiyeye ücreti karşılığında sıcak yemek hizmeti sunan kadınlar, Trakya Üniversitesiyle de anlaştı.

Bir çuval unla tarhana ve erişte üreterek başladıkları kooperatif serüveninde işlerini büyüten kadınlar, hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de yemek yaptıkları şantiye işçileri ve Trakya Üniversitesi öğrencilerine "anne yemeği" ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kurucu kadınlar, kooperatife üye olmasa da 20 kadar ev hanımının da evlerinde ürettikleri ürünleri de pazarlıyor, günlük 200 kişiye ise yemek hizmeti veriyor.

- "Üniversitedeki öğrencilerimize anne yemeği yediriyoruz"

Kooperatif Başkanı Hülya Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019'da aralarında para toplayıp bir çuval unla üretime başladıkları kooperatifi her geçen yıl büyüttüklerini söyledi.

Ürettikleri yöresel ürünlere yurt içi ve yurt dışında pazar bulduklarını belirten Tuncer, "Bunun yanında sıcak yemek yapmaya da başladık. Kooperatifi kurarken hepimiz ev hanımıydık şimdi iş hayatında aktif olarak rol alıyoruz." dedi.

Sıcak yemek talebinin ilk olarak bir şantiyeden geldiğini ifade eden Tuncer, şunları kaydetti:

"Şantiyeden 'İşçilerimize güzel ev yemeği yedirmek istiyoruz, yapar mısınız?' dediler. Bu teklifle başladık. Şantiyenin ardından Trakya Üniversitesine sıcak yemek yapmaya başladık. Üniversitenin bize aylık verdiği menü var, diyetisyenimizin kontrolünde yemekleri hazırlıyoruz, onlar ailelerinden uzaktalar. Üniversitedeki öğrencilerimize anne yemeği yediriyoruz."

Kooperatifin kurucu üyesi Emine Öztürk de temiz ve hijyenik şartlar altında üretim yaptıklarını ifade ederek, "Bizim çocuklarımız da üniversite okudular. Onlara nasıl yemekler yaptıysak, öğrencilere ve yemek hazırladığımız işçilere de aynı özenle hazırlıyoruz. Yemek yaparken kendi çocuklarımız geliyor aklımıza. Bazen fazla ileri giderek yemediklerini de yedirmeye çalışıyoruz. Onlar da biz de bu durumdan mutluyuz." dedi.

Öztürk, kooperatifteki üretimden kazandığıyla aile ekonomisine destek olduğunu vurguladı.

Diyetisyen Gülce Akıncı Özalp ise kooperatifte ürünlerin hijyenik şartlarda depolama ve işlenmesi konusunda kadınlara yardımcı olduğunu dile getirdi.

Özalp, yemeklerin kalori hesaplamasını yaptığını ve numune aldığını belirterek, "Ana öğünler için belirlenen kalori miktarı var. Bunu da üniversitenin ve kurumların diyetisyeni ile gıda mühendisleri belirliyor. Onlar bize menüyü veriyor biz de burada menüyü yapıyoruz. Günlük 4 çeşit yemek çıkıyor. Çorbası, ana yemeği, makarnası, tatlı ve içecek... Tabildot olarak sunuyoruz." dedi.

- "Yemekler lezzetli"

Havsa Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören Gaziantepli öğrenci Ceydanur Yılmaz da öğle yemeğini okulda yediğini ve yemekhanede kendi evinde gibi hissettiğini belirtti.

Ordulu öğrenci Gökay Ergi de üniversitede çıkan yemeklerin lezzetli olduğunu ve beğendiğini kaydetti.

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan ise kooperatife ve üreten kadınlara destek verdiklerini belirtti.

Ticaret Bakanlığından hibe makineleri alan kadınların günden güne başarılarını artırdıklarını ifade eden Balkan, "Onlar üretmeye başladılar devamında işleri, pazarları büyüdü ve biz de onları sürekli destekledik hatta bu kapsamda Ticaret Bakanlığından hibe ürünler, makineleri aldık onlara. Bugün geldikleri noktada kendileri bir anlamda catering (yemek servisi) işine de başladılar. Sıcak yemek üreterek her gün gerek bazı kurumlara gerekse Trakya Üniversitemize sıcak yemek sunuyorlar." dedi.

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