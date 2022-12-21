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Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 92. yıl dönümü törenle kutlandı

AA

Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 92. yıl dönümü törenle kutlandı

EDİRNE (AA) - Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 92. yıl dönümü törenle kutlandı.

İnönü İlkokulu önünden Edirne Belediyesi Bandosu eşliğinde yürüyüşe başlayan kortej, Atatürk Anıtı'na geldi.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Belediye Başkanı Recep Gürkan ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu anıta çelenk sundu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Atatürk'ün Edirne ziyareti sırasında konakladığı Edirne Belediyesi'ndeki "Atatürk Odası" ziyaret edildi.

Tören, Halk Eğitim Merkezi'nde Edirne Sosyal Bilimleri Lisesi tarafından hazırlanan programla devam etti.

Öğrenciler, Atatürk'ün Edirne'ye gelişini simgeleyen bayrağı, Vali Kırbıyık'a teslim etti.

Bayrağı teslim alan Kırbıyık, şanlı bayrağı teslim almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, bayrağa layık olabilmek için tüm güçleriyle çalışacaklarını ifade etti.

Okul Müdürü Metin Çermaoğlu'nun konuşma yaptığı program, öğretmen ve öğrencilerin Atatürk'ün Edirne gezisinden anılarının anlatıldığı canlandırmayı sahnelemesi ile sona erdi.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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