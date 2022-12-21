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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesinde, "Bağımlılıkla Mücadele ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi Tanıtım Semineri" düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi'ndeki seminerde, Yeşilay Edirne Şubesi yetkilileri ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bağımlılıklara karşı farkındalığın artırılmasını amaçlayan sunumlar gerçekleştirdi.

Seminer kapsamında Yeşilay danışanlarınca üretilen el işi ürünler ve fotoğraflar fuaye alanında sergilendi.

Bağımlılıkların insan ve toplum sağlığına olan zararlarının aktarıldığı etkinliğe katkı sunanlara teşekkür belgeleri verildi.

Seminere, Trakya Üniversitesi Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulundan akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

- Kırmızı Çini Sergisi İstanbul'da açıldı

Trakya Üniversitesi Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliğinde Kırmızı Çini Sergisi düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Edine'nin ardından İstanbul'da açılan sergi FSMVÜ kampüsünde sanatseverlerle buluştu.

Küratörlüğünü FSMVÜ Dr. Öğr. Üyesi Latife Aktan Özel'in yaptığı, Trakya Üniversitesi Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulundan Öğr. Gör. Nergis Çanak'ın proje yürütücülüğünü üstlendiği, 44 sanatkarın eserlerinden oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi.

Sergiyi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Andı, FSMVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Kılıç, akademisyenler ve öğrenciler gezdi.

- TÜ öğrencileri çocuklara tiyatro gösterisi sundu

Trakya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Topluluğu tarafından çocuklara yönelik tiyatro gösterisi ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Çocuk Diş Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Neslihan Özveren'in yazıp yönettiği ve Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin sergilediği "Çeti ve Meri" piyesi, kentteki bir alışveriş merkezinde çocuklarla buluştu.

Çocuklara yönelik boyama etkinliğinin de yapıldığı programda, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri tarafından çocuklara ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirildi.

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