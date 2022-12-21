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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de kreş ve çocuk sitesinde kalan çocuklar için doğum günü kutlaması gerçekleştirildi

AA

Edirne'de kreş ve çocuk sitesinde kalan çocuklar için doğum günü kutlaması gerçekleştirildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de, kreş ve çocuk sitesinde kalan çocuklara yönelik doğum günü etkinliği düzenlendi.

Karaağaç Gölgesinde Yeşeren Umutlar Projesi yönetim binasında düzenlenen etkinlikte özel olarak süslenip hazırlanan odada çocuklar bir araya geldi.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ın eşi Dilek Kırbıyık'ın da katıldığı programda, çocuklar birlikte doğum günü pastasındaki mumları söndürdü.

Pasta yiyip, eğlenen çocuklara çeşitli hediyeler de verildi.

Edirne Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Yardımcısı Selen Erdem, AA muhabirine Karaağaç Gölgesinde Yeşeren Umutlar Projesi bünyesinde açılan kreşte ve çocuk sitesinde kalan çocukları doğum günü etkinliğinde bir araya getirdiklerini belirtti.

Bugün sekiz çocuğun doğum gününü hep birlikte kutladıklarını anlatan Erdem, her ay bu tür etkinliklerin düzenleneceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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