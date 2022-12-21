AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Meriç ilçesini ziyaret etti

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EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Meriç ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İba, "Gönül Gönüle Edirne" ziyaretleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin de katılımıyla Meriç ilçesi ile Küplü ve Subaşı beldelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Meriç İlçe Başkanı İbrahim Bilgiç ve yönetim kurulu ile bir değerlendirme toplantısı yapan İba, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı, yeni üyelerin kaydını gerçekleştirdi.

Daha sonra Küplü beldesine geçen İba, esnafla ve ziyaret ettiği kahvehanelerdeki vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini dinledi.

Son olarak Subaşı beldesine geçen İba, Belediye Başkanı Hasan Çatalkaya'yı ve esnafı ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, çalışmalarının Meriç ilçesinde de hızla sürdüğünü belirtti.

Edirne'nin tüm ilçe, belde ve köylerinde teşkilat olarak gayretle çalıştıklarını dile getiren İba, şunları kaydetti:

"Bu seferin kazananı Edirne olacak. Bunu gerçekleştirmek adına yaptığımız ziyaretlerimizde hem vatandaşlarımızın hem de esnafımızın taleplerini dinleyerek ilgili bakanlıklara iletiyoruz. Cumhurbaşkanımız Edirne'yi ve ilçelerini çok önemsiyor.



Buralarda eksik olan noktaların tamamlanması ve hemşerilerimizin hak ettikleri hizmeti alabilmesi adına gereken desteği vermeye hazır olduklarını belirtiyor. Hak ettiğimiz Edirne için gün geçtikçe büyüyen teşkilatımızla çok çalışmaya devam edeceğiz."

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