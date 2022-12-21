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EDİRNE (AA) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aşkın Koyuncu, Türkiye'nin son yıllarda yaptığı çalışmalarla Balkanlar'daki araştırma imkanlarını geliştirdiğini belirtti.

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsünce Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Konferans Salonunda, Doç. Dr. Ali Hüseyinoğlu yönetiminde "Türkiye ve Balkanlar'da Geçmişten Günümüze Balkan Araştırmaları" Paneli düzenlendi.

Prof. Dr. Koyuncu, panelde, Balkanların Türkiye'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

Balkanlarda yaşananların 1980 ve 1990'larda ön plana çıktığını ifade eden Koyuncu, "Malumunuz Bulgaristan Türklerinin başına gelen büyük dram, 1989 Bulgaristan'dan zorunlu Türk göçleri, Yugoslavya'nın parçalanma sürecine girmesi, Bosna Savaşı gibi konular ister istemez Türkiye'nin yönünü Balkanlar'a çevirmesine yol açıyor. Turgut Özal'ın 'Adriyatik'ten Çin Seddi'ne Türk dünyası' açılımıyla birlikte Balkanlar'a yönelik ilginin arttığını söyleyebiliriz. Bu süreçte hem Dışişleri Bakanlığı destekli hem de STK'larla, devletin güdümünde devletin finanse ettiği kurumlarla Balkan araştırmalarının yeni bir sürece girdiğini söyleyebiliriz." diye konuştu.

Koyuncu, Türkiye'nin, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Yunus Emre Enstitüsüyle Balkanlar'daki araştırma imkanlarını geliştirdiğini anlattı.

1990'larda Türkiye'nin yüzünü Balkanlar'a dönmesinin yansımalarından biri olarak TİKA'nın kurulduğunu ifade eden Koyuncu, TİKA'nın hem Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'ne ilişkin olsun hem BalkanTürklüğü ve Balkanlar'daki Müslüman unsurlar açısından önemli bir dönüm noktası teşkil ettiğini vurguladı.

TİKA'nın 1994'ten itibaren Türkiye'nin yumuşak gücü olarak Balkanlar'da önemli çalışmalar yapmaya başladığını belirten Koyuncu, "Yine TİKA'nın yanı sıra Yunus Emre Enstitülerinin 2007'den itibaren güçlü bir şekilde Balkan coğrafyası ve Türk dünyasına hizmet etmeye başladığını söylememiz gerekir. Nihayet 2010 yılında YTB'nin kuruluşuyla Türkiye, kurumsal olarak Balkanlar dahil olmak üzere yurt dışında araştırma imkanlarını yaygınlaştırdı." dedi.

Panelde, Trakya Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Mümin İsov, Bülent Akyay, Esin Ömer Ulukaya, Cüneyt Nur ve Enes Turbıc sunum yaptı.





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